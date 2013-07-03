ДАІ склала 400 протоколів на автокав'ярні

Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Києва, "з початку нинішнього року за численні порушення співробітники столичної ДАІ склали 393 протоколи на водіїв авто, з яких здійснюється продаж гарячих напоїв. Зокрема, дуже розповсюдженим є порушення правил парковки".

Лише за 4 дні, з 27 по 30 червня, до адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності (торгівля без узгодження) у сфері безпеки дорожнього руху притягнуто 35 водіїв, за переобладнання - 40, за невиконання приписів - 3, інші порушення - 14.

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"І ще одне важливе відхилення від законодавчих актів. Дуже часто власники на такі авто неофіційно встановлюють газобалонні установки. Так, з початку року за переобладнання затримано та поставлено на штрафмайдан 174 автокавярні", - констатують у столичному ДАІ.

Крім того, як підкреслили у прес-службі, за результатами перевірок на власників автокавярень складено 130 приписів та видано 21 вимогу на усунення порушень.