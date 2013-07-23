Нападник на львівського мера залишив запис у соціальній мережі

Підозрюваного, ймовірно, буде госпіталізовано до обласної клінічної психіатричної лікарні, де, нібито, він уже лікувався 7 разів.

Чи осудний нападник на міського голову Львова - буде відомо після висновків судово-психіатричної експертизи.

Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 350 КК України (Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю). Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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З поінформованих джерел стало відомо, що чоловіка, який 20 липня двічі здійснив напад на мера Львова Андрія Садового, звати Тарас Копровський. Після першої атаки він встиг зробити запис о 19:48 на своїй сторінці у «ВКонтакте»: «Новый стиль по морде Садовому».

А 29 травня він писав на своїй сторінці в «ВКонтакте» про певну пропозицію співпраці. «Идёшь себе, и вдруг тебе предлагают сотрудничество, один недостаток есть – гарантии жызни вам и вашым близким не дают», – цитує ZAXID.NET.