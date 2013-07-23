Католики засудили тенісистку за зйомку оголеною (фото)

Вона підкреслила, що їй не платили за зйомки, і вона взагалі безкоштовно пішла на такий крок з метою популяризації виду спорту.

"Кажу тим, хто не знає - ESPN давно вже робить фотографії з оголеними зірками спорту, - написала Радванська у своєму Facebook. - Наші фотосесії виходять з чоловіками і жінками різного віку.

Зрозуміло, ці фотографії не знімають для того, щоб когось образити або затаврувати. У них немає ніякого контексту.

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Мені доводиться багато тренуватися, щоб тримати себе у формі. Саме тому я і знялася для журналу. Хтось говорив, що мені за це заплатили. Це абсолютно не так. Ні я, ні хтось інший із спортсменів не отримали за це грошей. Я погодилася брати участь у зйомках для того, щоб надихнути молодих людей, особливо дівчат, на участь у тренуваннях, на те, щоб вони підтримували форму і були здорові", - наводить її слова РБК-Спорт.

Однак польська католицька організація Krucjata Mlodych припинила всі відносини з Радванською, яка була її послом.

У церкві до цього вчинку спортсменки поставилися несхвально.

"Це ганьба, коли хтось, хто оголосив про свою любов до Ісуса, проявляє себе подібним чином, - заявив католицький священик отець Марек Дживицький. - Якщо вона зустріне чоловіка, з яким зможе розділити любов, створити щасливу сім'ю і ростити католицьких дітей, то тоді вона, можливо, сховає ці фотографії від близьких".