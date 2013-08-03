АМК розслідує, чому ДАІ вимагає гроші за евакуатор

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні АМКУ в Миколаївській області, транспортний засіб, який доставлявся евакуатором до місця зберігання, супроводжував автомобіль ДАІ, а потім з власника автомобіля управління ДАІ стягнуло за це плату, хоча власник цю послугу не замовляв і це не передбачено положеннями чинного законодавства.

Як уточнили у відділенні, на даний час розслідування у справі триває. Зокрема, з'ясовується, наскільки масовим було таке явище.