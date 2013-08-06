Помер Дмитро Гройсман

Про це повідомили його знайомі в соціальній мережі Facebook. Близькі кажуть, що Дмитра Гройсмана була хвороба серця. Інформацію про передчасну смерть Дмитра Гройсмана підтвердила сайту "Хвиля" адвокат Тетяна Монтян, яка перебувала з ним у дружніх відносинах.

Дмитро Гройсман народився у Вінниці. За освітою лікар-патологоанатом і правознавець. У 1993-му - один із засновників вінницького гурту організації Міжнародна амністія. З 1994-го по 2000-й - координатор національної кампанії щодо скасування смертної кари в Україні. У 1998 році створив і очолив організацію з захисту прав людини Вінницька правозахисна група.