Чоловік купив з рук радіоактивну деталь літака

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, 11 серпня до управління звернувся житель Одеси і передав рятувальникам предмет (показник тиску масла літака), який придбав у центрі міста - у стихійних реалізаторів, які торгують поблизу Старокінного ринку.

Встановлено, що даний предмет випромінює радіацію. Для подальшої перевірки його направили вдо лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС України в Одеській області, де помістили у спеціальний контейнер.