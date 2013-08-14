У Києві 234 будинки не платять за гарячу воду

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», про це Каплуненко сказав на засіданні круглого столу на тему «Кому належить гаряча вода?».

Він повідомив, що на даний час підприємству не сплачують за гарячу воду 234 будинки, в яких створені ЖБК. За рік сума їх боргу сягнула 32 млн. грн. «При цьому варто зазначити, що рівень сплати киянами за отриману послугу складає приблизно 80%, а до постачальника послуги доходить не більше 50-60% сплачених коштів. Найбільша проблема полягає тому, що боржниками частіше за все виявляються не громадяни, а управляючі організації, зокрема, ОСББ та ЖБК», - сказав Каплуненко, додавши, що з 1 тис. 117 існуючих на даних час у Києві кооперативів 234 є хронічними боржниками з комунальних послуг, зокрема, з постачання гарячої води.

За словами Каплуненка, найбільше боржників є у Деснянському та Оболонському районах Києва.