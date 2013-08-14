У Києві 234 будинки не платять за гарячу воду
Директор Розрахункового департаменту Публічного Акціонерного Товариства «АК «Київводоканал» Станіслав Каплуненко заявляє, що 234 будинки не сплачують за гарячу воду, відтак підприємство отримує збитки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», про це Каплуненко сказав на засіданні круглого столу на тему «Кому належить гаряча вода?».
Він повідомив, що на даний час підприємству не сплачують за гарячу воду 234 будинки, в яких створені ЖБК. За рік сума їх боргу сягнула 32 млн. грн. «При цьому варто зазначити, що рівень сплати киянами за отриману послугу складає приблизно 80%, а до постачальника послуги доходить не більше 50-60% сплачених коштів. Найбільша проблема полягає тому, що боржниками частіше за все виявляються не громадяни, а управляючі організації, зокрема, ОСББ та ЖБК», - сказав Каплуненко, додавши, що з 1 тис. 117 існуючих на даних час у Києві кооперативів 234 є хронічними боржниками з комунальних послуг, зокрема, з постачання гарячої води.
За словами Каплуненка, найбільше боржників є у Деснянському та Оболонському районах Києва.