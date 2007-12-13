Повітряна куля повідомлятиме про народження кожного нового українця

Завтра над головною вулицею столиці України – Хрещатиком - літатиме повітряна куля, яка сповіщатиме про народження кожного нового громадянина України.

Як повідомляє “Радіо “Київ”, зображення немовляти, яке проектуватиметься на величезну повітряну кулю, підняту над Хрещатиком, змінюватиметься кожні 1,5 хвилини, коли з Інтернету надходитиме інформація про народження нового громадянина України. Проект має назву „Найцінніший скарб” і проводиться в рамках фестивалю соціальної скульптури.