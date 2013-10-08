Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики
Нобелівська премія з фізики у 2013 році була присуджена бельгійцю Франсуа Енґлеру та англійцеві Пітеру Хіґґсу за теорію, що пояснювала набуття маси мікрочастинками
За офіційним формулюванням, вчені отримали премію за "теоретичне відкриття механізму, що здійснило внесок до нашого розуміння природи маси субатомних частинок, і яке нещодавно було підтверджене через відкриття гіпотетичної елементарної частинки під час експериментів ATLAS і CMS у Великому адронному колайдері ЦЕРН".
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Про це повідомляє офіційний сайт премії.
Двоє вищезазначених вчених незалежно один від одного запропонували дану теорію ще в 1964 році (Енґлерт у співпраці з нині померлим Робертом Брутом). У 2012 їхні ідеї отримали підтвердження завдяки відкриттю так званого бозона Хіґґса (частка, що відповідає за масу елементарних часток).