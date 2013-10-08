Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики

За офіційним формулюванням, вчені отримали премію за "теоретичне відкриття механізму, що здійснило внесок до нашого розуміння природи маси субатомних частинок, і яке нещодавно було підтверджене через відкриття гіпотетичної елементарної частинки під час експериментів ATLAS і CMS у Великому адронному колайдері ЦЕРН".

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Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Двоє вищезазначених вчених незалежно один від одного запропонували дану теорію ще в 1964 році (Енґлерт у співпраці з нині померлим Робертом Брутом). У 2012 їхні ідеї отримали підтвердження завдяки відкриттю так званого бозона Хіґґса (частка, що відповідає за масу елементарних часток).