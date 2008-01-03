Помер Олександр Абдулов

Помер відомий актор Олександр Абдулов. Про це повідомив заступник директора театру Ленком Сергій Вольтер, передає російський телеканал "Вести".

Нагадаємо, О.Абдулов потрапив до лікарні в серпні 2007 р. Під час зйомок в Балаклаві, під Севастополем, у нього несподівано загострилася виразка шлунку. Актор був негайно прооперований. За кілька днів його перевезли до Москви, а потім - до Ізраїлю на консультацію. Там йому був поставлений діагноз "рак легенів".

О.Абдулову було 54 роки - він народився 29 травня 1953 р. у родині Гаврили Даниловича Абдулова, засновника і художнього керівника Російського драматичного театра у Фергані. На сцену вперше вийшов у п`ять років. У молодості - майстер спорту СРСР з фехтування. У 1975 р. закінчив Державний інститут театрального мистецтва, і того ж року був прийнятий в трупу театру Ленком. Окрім роботи в театрі, глядачам він був відомий за ролями в таких фільмах, як "Звичайне диво", "Той самий Мюнхгаузен", "Вбити дракона", "Карнавал", "Чародії", "Шукайте жінку", "Формула кохання", "Бережи мене, мій талісмане", "Гардемарини, вперед", "Тюремний романс", "Майстер і Маргарита".