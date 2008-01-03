Помер Олександр Абдулов

09:45, 03 січня 2008
Разное
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Йому було 54 роки

Помер відомий актор Олександр Абдулов. Про це повідомив заступник директора театру Ленком Сергій Вольтер, передає російський телеканал "Вести".

На репетиції вистави «Пролітаючи над гніздом зозулі» під час гастролей театру «Ленком» у Києві, 9 березня 2007 р.
Нагадаємо, О.Абдулов потрапив до лікарні в серпні 2007 р. Під час зйомок в Балаклаві, під Севастополем, у нього несподівано загострилася виразка шлунку. Актор був негайно прооперований. За кілька днів його перевезли до Москви, а потім - до Ізраїлю на консультацію. Там йому був поставлений діагноз "рак легенів".

О.Абдулову було 54 роки - він народився 29 травня 1953 р. у родині Гаврили Даниловича Абдулова, засновника і художнього керівника Російського драматичного театра у Фергані. На сцену вперше вийшов у п`ять років. У молодості - майстер спорту СРСР з фехтування. У 1975 р. закінчив Державний інститут театрального мистецтва, і того ж року був прийнятий в трупу театру Ленком. Окрім роботи в театрі, глядачам він був відомий за ролями в таких фільмах, як "Звичайне диво", "Той самий Мюнхгаузен", "Вбити дракона", "Карнавал", "Чародії", "Шукайте жінку", "Формула кохання", "Бережи мене, мій талісмане", "Гардемарини, вперед", "Тюремний романс", "Майстер і Маргарита".

Олександр Абдулов в аеропорту «Бориспіль», 7 березня 2007 р. Фото Олега Гордієнка.
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