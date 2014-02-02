Відомого американського актора Хоффмана знайшли мертвим у власній квартирі

Відомого американського актора Філіпа Сеймура Хоффмана в неділю знайдено мертвим у своїй квартирі в Нью-Йорку, повідомляє сайт газети Wall Street Journal з посиланням на поліцію.

За даними видання, тіло Хоффмана знайшов у ванній сценарист його нового фільму. Причину смерті 46-річного актора з`ясовують судові медики.

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Як повідомляє агентство Рейтер, Хоффман міг померти через передозування наркотиків.

Хоффман відомий за ролями у фільмах ”Майстер” , ”Рок -хвиля” , ”Сумнів” і ”Капоте”. За роль в останньому він отримав престижні кінопремії ”Оскар” і ”Золотий глобус”.