Відомого американського актора Хоффмана знайшли мертвим у власній квартирі
21:55, 02 лютого 2014Разное
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Американського актора Філіпа Сеймура Хоффмана знайдено мертвим у своїй квартирі в Нью-Йорку
Філіп Сеймур Хоффман / REUTERS
Відомого американського актора Філіпа Сеймура Хоффмана в неділю знайдено мертвим у своїй квартирі в Нью-Йорку, повідомляє сайт газети Wall Street Journal з посиланням на поліцію.
За даними видання, тіло Хоффмана знайшов у ванній сценарист його нового фільму. Причину смерті 46-річного актора з`ясовують судові медики.
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Як повідомляє агентство Рейтер, Хоффман міг померти через передозування наркотиків.
Хоффман відомий за ролями у фільмах ”Майстер” , ”Рок -хвиля” , ”Сумнів” і ”Капоте”. За роль в останньому він отримав престижні кінопремії ”Оскар” і ”Золотий глобус”.
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