Відкриття виставки «Вогонь любові. Присвята Майдану» в Центрі сучасного мистецтва М17

Центр сучасного мистецтва М17 запрошує киян і гостей міста відвідати художню виставку, присвячену подіям на Майдані - «ВОГОНЬ ЛЮБОВІ. ПРИСВЯТА МАЙДАНУ», яка буде відкрита для всіх бажаючих з 8 по 17 березня 2014 року з 11.00 до 20.00.

8 березня 2014 року відбудеться відкриття художньої виставки, присвяченої недавнім подіям на Майдані, в якій будуть представлені роботи вже відомих і молодих художників не лише з України, але й з iнших держав. Живописці, ставши свідками важких подій цієї зими в Україні створили чуттєві та емоційні твори мистецтва, які засновані на люті, стражданнях, болю, горi, людській гідності, гордості, подяцi, шляхетностi, радості і любові.

Душа кожного художника була переповнена...тому вони втiлили свої переживання на полотнах, передали емоції через картини, фотографії, скульптури та інсталяції.

Під час виставки можна буде побачити роботи Володимира Бовкуна, Олександра Ройтбурда, Матвія Вайсберга, Бориса Эгиазаряна, Миколи Журавля і Петра Бевзи, Ігоря Гусєва, Стаса Жалобнюка, Віллі Еплаттенье з Іспанії та багатьох інших.

На думку кураторів проекту Єлизавети Бєльської і Олесі Авраменко, саме ці роботи ляжуть в основу образу нової України. Вони будуть сприяти створенню символів для подальшого сприйняття нас світовою громадськістю, а також піднесуть країну у власних очах.

Виставка буде працювати безкоштовно для всіх бажаючих з 8 по 17 березня в Центрі сучасного мистецтва М17 з 11.00 до 19.00.