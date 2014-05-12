Видовище гідне князів: міжнародний турнір кінних лучників у Древньому Києві

17–18 травня 2014 р. у Древньому Києві в «Парку Київська Русь» відбудеться Міжнародний турнір з верхової стрільби з лука «Кінний лучник Древнього Києва».

За перемогу будуть змагатися спортсмени з України, Білорусі та Швеції. Вони відроджують древнє бойове мистецтво кінних лучників.

У програмі – денні та нічні турніри кінних лучників. Відвідувачі побачать національні костюми стародавніх воїнів різних народів та епох, а також коней більш ніж 20 історичних порід.

Поринути в атмосферу доби Древньої Русі допоможуть театралізовані постановки, виступи кінного театру та веселі розваги. Працюватимуть середньовічні тир, конюшня, костюмерна.

У вечірній програмі (в суботу, 17 травня) – вогняне шоу та святковий феєрверк.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району Київської області.

Дістатися можна маршрутками від станції метро Видубичі або власним транспортом.

Початок програми о 13.00.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, для пенсіонерів діють знижки, діти шкільного віку – 30 грн, дошкільники безкоштовно.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com

Для журналістів у субботу, 17 травня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.