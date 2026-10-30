Захід було проведено для родин військових, співробітників правоохоронних органів та інших посадовців.

У Білому домі в США під час свякування Геловіну серед дітей, які брали участь у святі, була дівчинка, одягнена в російському національному одязі та хлопчик у російській військовій формі. Про це стало відомо з трансляції Білого дому.

Відомо, що роздавання солодощів від президента США та першої леді за традицією проходить перед Геловіном, який відзначають 31 жовтня. Цього року дітей пригощали 29 жовтня.

Серед дітей, які підходили за цукерками до подружжя Трампів, можна побачити дівчинку, яка одягнена в російський сарафан та кокошник, а також хлопчика у російській військовій формі. На відео видно, як перша леді США взялася за "військовий" кашкет хлопця.

Відео дня

На сайті Білого дому наголосили, що захід було проведено для родин військових, співробітників правоохоронних органів, прийомних сімей, а також державних службовців.

Політика Трампа щодо Росії - останні новини

Раніше видання Le Monde писало, що Трамп надихнув Путіна на ескалацію війни в Україні. За словами експертів, Кремль розцінює зближення з адміністрацією Дональда Трампа як підтвердження того, що розбіжності між США та Європою поглиблюються.

Водночас газета The New York Times зазначала, що Трамп може скасувати санкції щодо фонду, який називають "чорною касою" Путіна. Такий фонд інвестував мільярди доларів у російські компанії, часто спільно з інвесторами з Близького Сходу та інших регіонів, сприяючи розширенню глобального впливу Росії.

Зокрема Ерік Грін, колишній чиновник адміністрації Байдена, заявив журналістам, що скасування санкцій щодо фонду стане "дійсно сильним сигналом про те, що США пом’якшують свою попередню позицію, згідно з якою вони не збиралися послаблювати економічні санкції та інші обмеження доти, доки не буде досягнуто врегулювання в Україні".

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