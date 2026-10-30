У Росії вже таємно проходить нова хвиля мобілізації, – Foreign Policy

Оскільки набір добровольців не дає бажаних результатів, Кремль перейшов до прихованих методів та примусу.

За майже п’ять років війни Росії проти України ніщо не завдало такої шкоди контролю Кремля над громадською думкою, як виданий у вересні 2022 року указ Путіна про примусову мобілізацію 300 000 осіб. Як пише Foreign Policy, наслідки мобілізації 2022 року виявилися настільки серйозними, що багато хто дійшов висновку: для Путіна повторення такого кроку – занадто великий ризик.

Однак з часу парламентських виборів у РФ минуло вже більше п’яти тижнів, а указу про нову мобілізацію досі немає. Кремль, звісно, весь цей час заперечував наявність таких планів – за підрахунками The Moscow Times, за три місяці до виборів це було зроблено 18 разів.

Однак відсутність офіційного оголошення зовсім не означає, що нова хвиля мобілізації не відбувається, вважає видання.

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"Ті, хто чекає на урочисту заяву, за якою послідує масовий наплив людей до кордону, найімовірніше, будуть розчаровані – адже для нової мобілізації жодного додаткового указу не потрібно", – йдеться у статті.

Попередня мобілізація, по суті, ніколи не закінчувалася

У травні 2023 року Верховний суд РФ постановив, що період мобілізації триває з моменту її оголошення і доти, доки не буде видано указ про її офіційне завершення. Такого указу не існує, і держава продовжує ухвалювати законодавчі акти, спираючись на цей статус. З юридичної точки зору Росія перебуває в стані безперервної мобілізації ще з 2022 року, тому Путіну не потрібно підписувати жодних нових документів.

При цьому Кремль не відчуває настільки гострої нестачі живої сили, щоб відмовитися від методів, які досі приносили результат – поєднання фінансових стимулів і точкового примусу, – на користь масштабної загальнонаціональної мобілізації. Незважаючи на те, що Україна щомісяця знищує 30–40 тисяч російських військових на фронті, система набору добровольців працює з великим навантаженням, але поки що не дає збоїв.

Влада використовує примус і погрози

Однак оскільки залучення нових людей не дозволяє компенсувати втрати на полі бою, влада дедалі частіше вдається до примусу. Починаючи з червня, незалежні російські ЗМІ фіксують випадки "облав" на призовників: люди в цивільному, які пересуваються на автомобілях без розпізнавальних знаків, хапають чоловіків на вулицях або на робочих місцях і доставляють їх до військкоматів, де під тиском змушують підписати контракт. Мішенню таких облав стають чоловіки – переважно з бідних, віддалених регіонів, – обтяжені боргами, ті, хто перебуває під слідством або потрапив у інші вразливі ситуації, якими можна скористатися.

При цьому експерти зазначають, що примус, ймовірно, не координується безпосередньо з Москви – центр лише встановлює для кожного регіону квоти на набір військовослужбовців і дистанціюється від цих зловживань.

Категорії громадян, яких зачіпає мобілізація, з 2022 року практично не змінилися. Тоді серед мобілізованих непропорційно багато було мешканців національних республік – таких як Бурятія, Дагестан, Тува та Якутія. У цих регіонах бідність, високий рівень безробіття, низькі зарплати, відсутність інших перспектив та наявність грошових виплат за підписання контракту робили військову службу відносно "привабливим" варіантом. Нинішня хвиля облав на призовників розвивається за схожим сценарієм: вона охоплює бідні, віддалені та обділені увагою центральної влади регіони – наприклад, Пензенську область або Удмуртію (Іжевськ), хоча тепер чоловіків призовного віку зупиняють і на вулицях Москви.

Усе це, однак, не виключає можливості оголошення нової офіційної мобілізації. Як зазначає видання, якщо ситуація на фронті різко погіршиться або кількість добровольців, які підписують контракти, зменшиться, Путін може підписати відповідний указ. Однак це стало б публічним визнанням того, що "тиха" система дала збій, і спровокувало б повторення шоку – і, можливо, масового відтоку людей, – який спостерігався у вересні 2022 року.

Мобілізація в Росії

За даними Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки, Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках і розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Зараз Росія втрачає близько 43 тисяч осіб на місяць у війні проти України, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це величезна кількість – найбільша за час війни.

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