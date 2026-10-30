В ОП прокоментували закиди Кремля про те, що Зеленський не телефонує Путіну

Там зазначили, що усі ключові питання треба вирішувати під час особистої зустрічі, а не по телефону.

В Офісі президента України відреагували на заяву Кремля про те, чи візьме російський диктатор Володимир Путін слухавку, якщо до нього подзвонить президент України Володимир Зеленський.

"Це вже не вперше росіяни розказують чи то про дзвінок чи то про "хай їде в Москву", щоб зіскочити з необхідності тристороннього формату на рівні лідерів", - прокоментував радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Зокрема, за його словами, "логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмови, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок".

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Заяви Кремля на рахунок України

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії, висловив міркування з приводу можливості телефонного дзвінка Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Зокрема, як зазначив Пєсков, що Путін відкритий до діалогу з усіма лідерами. Але поки що президент України Володимир Зеленський не дзвонив.

Раніше у Москві неодноразово заявляли, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то нехай приїжджає до Москви. Однак, сам Зеленський вважає, що такі заяви свідчать про небажання РФ проводити зустрічі на рівні лідерів.

У листопаді очікується відновлення тристороннього формату переговорів за участі представників України, США та Росії. Спершу має відбутися зустріч на технічному рівні. Україна розраховує, що ця зустріч відбудеться у проміжок часу між 6 та 10 листопада.

На думку Зеленського, перспектива проведення зустрічі на рівні лідерів залежить саме від російської сторони. Глава держави наголошує, що саме на рівні лідерів треба обговорювати такі питання як території.

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