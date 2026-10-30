В США вперше представили готовий космоплан нового покоління (фото)

Apeiron зможе перевезти до шести туристів за один політ.

Virgin Galactic представила перший космічний корабель класу Delta. Він призначений для заможних туристів, які хочуть наблизитися до космосу, повідомила компанія.

"Новий космічний корабель матиме назву Apeiron. Назва походить від давньогрецького поняття безмежності. Apeiron уособлює безмежні можливості, які космічні польоти відкривають для кожного з нас окремо та для всього людства загалом", – написала Virgin Galactic на своєму сайті.

Апарат доправили з підприємства Spaceship Factory в Аризоні до основної бази компанії в Нью-Мексико. Під час транспортування космоплан був закріплений під літаком-носієм Eve. Там він пройде підготовку перед початком серії випробувальних польотів.

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Перший космічний корабель Virgin Galactic класу Delta має замінити попередню модель компанії – VSS Unity, яка здійснила сім суборбітальних польотів із пасажирами у 2023–2024 роках.

Після приземлення останнього екіпажу в червні 2024 року компанія призупинила польоти, щоб скоротити витрати та зосередитися на розробці космоплана нового покоління.

Порівняно з попередником, Apeiron має більші розміри та може перевозити шістьох пасажирів замість чотирьох, як VSS Unity. Таким чином, Virgin Galactic отримає два додаткові платні місця на кожен рейс.

Ще одна суттєва відмінність – частота суборбітальних польотів. Unity міг здійснювати лише один політ на місяць, але космоплани Delta потребуватимуть менше технічного обслуговування між рейсами. Конструкція Apeiron розрахована на виконання до восьми польотів на місяць.

Apeiron використовуватиме ту саму схему запуску, що й його попередник. Літак-носій VMS Eve компанії Virgin Galactic злетить із закріпленим під центральною частиною крила космопланом Apeiron, а потім від'єднає його на висоті близько 13 500 метрів над землею.

Після від'єднання космоплан запускає ракетні двигуни та підіймається на максимальну висоту 87 кілометрів. Це значно нижче за міжнародно визнану межу космосу, відому як лінія Кармана, яка проходить на висоті 100 кілометрів.

На цій висоті пасажири можуть протягом кількох хвилин відчути невагомість. Вони зможуть відстебнути ремені безпеки та вільно переміщуватися всередині кабіни протягом трьох-чотирьох хвилин, перш ніж космоплан розпочне зниження.

У Virgin Galactic очікують, що новий космоплан приноситиме більше доходу, оскільки він розрахований на частіші польоти з меншими витратами на експлуатацію, ніж його попередник.

Водночас вартість одного пасажирського місця на борту нового апарата суттєво зросла. Сьогодні ціна квитка на суборбітальний політ від Virgin Galactic на новому космоплані становить близько $850 000 за одне місце.

Космічний туризм – інші новини

Головним конкурентом Virgin Galactic у сегменті суборбітального космічного туризму є американська компанія Blue Origin. Для польотів вона використовує багаторазову ракетну систему New Shepard із вертикальним зльотом і посадкою.

Втім, Blue Origin також має труднощі з розвитком цього напряму, адже програму досі не вдалося зробити прибутковою. Крім того, після аварії у 2022 році польоти на тривалий час призупинили.

Наразі компанія зосередилася на іншому проєкті – важкій двоступінчастій ракеті New Glenn, яка має стати конкурентом ракет-носіїв SpaceX. У 2025 році Blue Origin вперше повернула нову багаторазову ракету після старту.

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