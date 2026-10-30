Вартість Google впала на $500 млрд: компанія пережила найбільший обвал в історії

Більше за день втрачала лише Nvidia у січні 2025 року.

29 жовтня акції Alphabet, материнської компанії Google, обвалилися на 12,6% – сильніше, ніж у будь-який день з моменту виходу на біржу в 2004 році. Компанія знецінилася приблизно на $500 млрд – більше за день втрачала лише Nvidia у січні 2025 року, пише The Independent.

Однією з головних причин обвалу стали фінансові результати Alphabet за третій квартал 2026 року. Виручка компанії склала $127,6 млрд, але цей показник виявився нижчим за очікування аналітиків Уолл-стріт. У свою чергу, зростання доходів від пошукової реклами сповільнилося, що посилило занепокоєння інвесторів щодо майбутнього головного джерела заробітку Google.

Ще більш тривожним сигналом став від’ємний вільний грошовий потік Alphabet, який за третій квартал склав $9,1 млрд. Це означає, що після врахування операційних витрат та інвестицій компанія витратила більше коштів, ніж отримала. Подібна ситуація сталася вперше за останні 22 роки.

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Основний тиск на фінансові показники чинить гонка в галузі штучного інтелекту. Alphabet активно інвестує в будівництво дата-центрів, закупівлю обчислювального обладнання та розвиток інфраструктури. Лише капітальні витрати за третій квартал перевищили $50 млрд. Інвестори побоюються, що їхні вкладення можуть не окупитися в найближчі роки, особливо якщо нові сервіси штучного інтелекту не забезпечать порівнянного зростання доходів.

Розвиток ШІ призвів до масштабної трансформації роботи пошукової системи Google. Все більше користувачів отримують готові відповіді від Gemini замість переходу за посиланнями на сайти. Це створює проблеми для рекламної моделі IT-гіганта, яка роками заробляла на розміщенні оголошень у результатах пошуку. Щоб відновити монетизацію, Google зараз активно впроваджує рекламу безпосередньо в ШІ-відповіді по всьому світу.

Єдиний яскравий момент у звіті – Google Cloud. Його виручка перевищила $30,71 млрд, збільшившись удвічі. Зростання забезпечив високий попит на хмарну інфраструктуру та інструменти штучного інтелекту, що допомогло частково компенсувати недоотримані доходи від реклами.

Цього літа Google представила найбільше оновлення пошукової системи за останні 25 років. Пошуковий гігант фактично "вбив" свій культовий рядок: замість швидких посилань пошукова система тепер генерує готові відповіді та виконує завдання через ШІ-агентів.

На цьому тлі різко зріс інтерес до альтернативних пошукових сервісів. Користувачі активно шукають інші рішення, які дозволять їм зберегти звичний формат пошуку інформації в інтернеті.

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