Криптовалюти обвалилися через найбільшу крадіжку в історії кіберзлочинності

Через злам системи безпеки Binance збитки можуть сягнути 6,3 млрд доларів.

Ринок криптовалют обвалився – біткоїн уперше більш ніж за місяць опустився до позначки у 77 тисяч доларів. Це сталося після того, як найбільша у світі криптовалютна біржа Binance Holdings повідомила про хакерську атаку, повідомляє Bloomberg.

Під час ранкових торгів у п'ятницю в Азії біткоїн подешевшав на 3,1%. Після корекції, станом на 06:00 за київським часом він торгувався на рівні близько 77 300 доларів. Інші криптовалюти, зокрема Ether, Solana та XRP, також втратили в ціні.

Ethereum подешевшав приблизно на 5% за останню добу. Solana впала приблизно на 5%, тоді як XRP втратив у ціні приблизно 7%. Водночас токен BNB біржі Binance подорожчав на 3,4%, частково відігравши падіння на 7,6%, зафіксоване в четвер.

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Наприкінці жовтня 2026 року відбулася найбільша хакерська атака в історії криптовалютного ринку.

За даними Bloomberg, через злам системи безпеки Binance збитки можуть сягнути 6,3 млрд доларів. Інцидент знову порушив питання щодо здатності галузі захищати цифрові активи на тлі її прагнення залучити традиційних фінансових інвесторів.

"Це найбільша крадіжка в історії кіберзлочинності, а не лише найбільша в криптовалютній галузі", – зазначив генеральний директор компанії з кібербезпеки FailSafe Анейрін Флінн.

За попередніми результатами розслідування, причиною інциденту міг стати злам ноутбука одного з інженерів Binance. За даними аналітичної компанії з дослідження блокчейну TRM Labs, за атакою стоїть Північна Корея.

"Увечері 29 жовтня мільярди доларів у криптовалюті почали виводити з гаманців Binance у десяти блокчейнах, зокрема Bitcoin, Ethereum, Solana та XRP. Кошти надходили на адреси, контрольовані одним зловмисником", – повідомили в TRM Labs.

Загальна ситуація на ринку криптовалют

Цього тижня біткоїн і без того перебував під тиском через загальну макроекономічну ситуацію, яка негативно впливає на ринок криптовалют. Побоювання щодо масштабних витрат на штучний інтелект і фінансових результатів технологічних компаній спричинили падіння фондових ринків.

Ф'ючерси на індекс Nasdaq 100, до якого входять переважно технологічні компанії, знизилися на 2,3% після публікації фінансової звітності Amazon.com Inc. та Intel Corp.

"Загалом ринок криптовалют і без того демонстрував ведмежі настрої, тому падіння так швидко охопило практично всі активи", – зазначив Джефф Ко, головний аналітик ViaBTC.

Протягом більшої частини тижня біткоїн торгувався поблизу позначки у 80 тисяч доларів. Однак на п'ятницю припав термін дії опціонів на платформі Deribit загальною вартістю 11 млрд доларів, що посилило тиск на ринок і загальні настрої щодо уникнення ризику.

За даними Coinglass, протягом 24 годин було ліквідовано довгі позиції на ринку криптовалют загальною вартістю близько 1,3 млрд доларів. Падіння відбулося попри те, що на початку тижня інвестори продовжували вкладати кошти у спотові біржові фонди (ETF) на базі біткоїна, що торгуються на американських біржах.

Чистий приплив коштів за період із понеділка по середу становив 423,7 млн доларів. Це свідчить про розворот тенденції після відтоку понад 770 млн доларів у четвер і п'ятницю минулого тижня.

Ринок криптовалют – динаміка року

Наприкінці серпня біткоїн уперше із середини травня перевищив позначку у 80 тисяч доларів. Подорожчання головної криптовалюти було зумовлене ослабленням американського долара, а також діями Мінфіну США, спрямованими на стабілізацію ринку довгострокових державних облігацій.

Раніше, у липні, біткоїн, навпаки, впав до найнижчої позначки за останні 21 місяць. На його курс негативно вплинули очікування підвищення процентних ставок у США та занепокоєння інвесторів щодо стратегії великої компанії, яка активно скуповувала криптовалюту.

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