Україна уразила установку 'Іскандер-М' у Курській області: чому це важливо

Також відомо про ураження ремонтних підрозділів противника.

Підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку ОТРК "Іскандер-М" у Курській області (РФ). Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що ціль була уражена в районі перевантаження балістичних ракет - в районі Фатежа Курської області.

"Чому це важливо: кожна знищена пускова установка "Іскандер-М" зменшує спроможність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах", - сказано в повідомленні.

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Також відомство заявило про ураження ремонтних підрозділів, що ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, та про втрату складів боєприпасів, а це веде до зниження вогневих можливостей ворога.

Зокрема, уражено склади боєприпасів армії РФ у районах населених пунктів Малоянисоль Донецької області, Новоєгорівка Харківської області та Ганусівка Луганської області.

РФ б'є балістикою по Україні

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 жовтня Росія завдала удару по історичній частині Києва балістичною ракетою "Іскандер", спорядженою касетною боєголовкою К5.

Сергій Бескрестнов (Флеш), радник президента України з технологічних інновацій у Збройних силах України, повідомив, що ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. За його словами, 58 бойових елементів вибухають у повітрі.

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