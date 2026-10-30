Зеленський ввів санкції проти розробників російського 'Рассвєта'

Також обмежувальні заходи запроваджено проти 39 суден тіньового флоту Росії.

Президент України Володимир Зеленський застосував санкції проти російських компаній та осіб, що залучені до створення супутникової системи зв’язку "Рассвєт". Він підписав відповідні укази, увівши у дію санкційне рішення Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться на сайті глави держави.

Зокрема, до санкційного пакета, що стосується системи "Рассвєт", увійшли 10 компаній і пов’язані з ними 19 росіян. Вони причетні до роботи над запуском системи, яку агресор планує використовувати на території України для продовження своєї агресивної та неспровокованої війни.

У зв’язку з цим сказано, що РФ прагне мати супутникову систему, схожу на мережу Starlink, яка давала б змогу керувати військами, наводити та управляти в режимі онлайн ударними дронами, зокрема "Шахедами", і ракетами. Розгортання цієї системи може допомогти Росії не лише здійснювати безперервне керування засобами ураження в реальному часі в Україні, а й створювати загрози для інших країн.

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Серед компаній, до яких застосовані санкції:

"Бюро 1440" – розробник, координатор і системний інтегратор проєкту "Рассвєт";

пов’язаний із цією структурою "Лабс 1440" – спеціалізується на виробництві сонячних батарей для космічних апаратів;

"ФАБ Рассвєт" – займається розробкою, виробництвом та супроводом низькоорбітальних супутників зв’язку, абонентських терміналів;

білоруське підприємство "АероКосмічні прилади" – здійснює розробку та прототипування компонентів для аерокосмічних систем.

Також санкції застосовані проти "5С Групп", що постачає в РФ іноземне промислове обладнання та розробляє промислові комп’ютери під маркою RMatic. Один із них був поставлений підсанкційному виробнику систем РЕБ і дронів "Орлан" та використаний у дослідно-конструкторській роботі в інтересах "Бюро 1440".

Крім того, санкції накладені на такі підприємства:

"Виробниче об'єднання "Аквамаш" - спеціалізується на механічній обробці металевих виробів і виготовленні високоточних деталей;

"Ел-Оптікс" – постачає, обслуговує та інтегрує оптичне, телекомунікаційне й лазерне обладнання, фотоніку та системи квантового зв'язку;

"Елєсар-Групп" – постачає в РФ електронні компоненти та обладнання іноземного виробництва;

"Малі космічні апарати" – спеціалізується на розробці космічної техніки та наземних засобів супутникового зв'язку.

Як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, "Рассвєт" – це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу.

"Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції", – наголосив Власюк.

Нові санкції проти суден із перевезення нафти

Водночас запроваджений черговий санкційний пакет проти тіньового флоту. До нього увійшло 39 морських суден, що використовують прапори: Росії – 17, Барбадосу – 3, Ліберії – 3, Маршаллових Островів – 3, Панами – 3, Гонконгу – 2, Джибуті – 2, Багамських Островів – 1, Екваторіальної Гвінеї – 1, Зімбабве – 1, Камеруну – 1, Палау – 1, Сьєрра-Леоне – 1.

Ці судна забезпечують експорт російської нафти, нафтопродуктів, а також газового конденсату, що є найважливішим джерелом доходу бюджету держави-агресорки, який потім спрямовується на війну проти українців.

Зазначені судна транспортують російські енергоносії до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Лише одне з них – Vasily Dinkov – і лише за перше півріччя 2026 року здійснило 15 операцій із перевезення близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

До того ж, частково судна вже перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій уміжнародних юрисдикціях.

Система "Рассвет"

Як повідомляв УНІАН, Росія може дуже швидко запустити повноцінну роботу системи "Рассвет". Наразі вони вже можуть працювати над Україною до 1 години на добу. Росіянам потрібно десь 200-250 супутників на орбіті для того, щоб зробити покриття усій території України.

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