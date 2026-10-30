iPhone Air 2 розсекречено до анонсу: провальний смартфон отримає 3 важливі покращення

Оновлений пристрій отримає надширококутний об'єктив, акумулятор більшої ємності та новий процесор.

Apple готує одразу три помітні вдосконалення для другого покоління iPhone Air. За даними перевіреного інсайдера Digital Chat Station, компанія не тільки завершила розробку iPhone Air 2, але й давно запустила ультратонкий смартфон у виробництво.

Однією з головних змін стане перехід на мобільний процесор A20 Pro, який використовує 2-нм техпроцес. Тобто смартфон не тільки буде потужнішим за попередника, але й енергоефективнішим. Це особливо важливо для ультратонкого пристрою, у якому виробнику доводиться шукати компроміс між дизайном та автономністю.

Ємність акумулятора цього разу також буде помітно збільшена. Інсайдер не розкрив точні характеристики, але, ймовірно, вона зросте приблизно до 3500 мАг проти 3149 мАг у першого iPhone Air. Саме низьку автономність найчастіше називали головним недоліком оригінального смартфона.

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Зміни очікуються й у частині камери. До основного модуля 48 Мп додасться ширококутний сенсор 48 Мп. Це дозволить розширити можливості зйомки та наблизити iPhone Air 2 за функціональністю до дорожчих моделей компанії.

Незважаючи на додаткові компоненти, Apple зробила корпус телефону ще тоншим. За інформацією джерела, його товщина становитиме всього 5,2 мм проти 5,6 мм у першого iPhone Air. Таким чином, виробнику доведеться розмістити більш ємний акумулятор і другу камеру в ще більш компактному корпусі.

За попередніми даними, Apple представить iPhone Air 2 на початку 2027 року одночасно з більш доступним iPhone 18. Приблизно в цей же час має вийти "бюджетний" iPhone 18e, характеристики якого також раніше розсекретив інсайдер.

Раніше стало відомо, що iPhone Air не виправдав очікувань Apple, а Android-конкуренти навіть відмовилися від випуску своїх ультратонких смартфонів. Головною причиною такої ситуації називають компроміси, на які пішла компанія заради досягнення рекордно тонкого корпусу в 5,6 мм.

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