Безшумний і автономний: Saab створила електричний підводний човен із запасом ходу понад 1100 км

Апарат здатний долати до 1111 км без підзаряджання, самостійно орієнтуватися під водою та сканувати морське дно. На розробку витратили лише рік і 5,45 млн євро.

Шведська оборонна компанія Saab представила новий автономний електричний підводний човен LUUUV. Він призначений для виконання підводних місій, зокрема розвідки, обстеження морського дна та виявлення різних об'єктів. Про розробку повідомляє видання Piata Auto.

На відміну від звичайних електричних суден, ефективність яких часто обмежує вага акумуляторів, новий апарат демонструє значний запас ходу. За даними Saab, він може пройти 600 морських миль – приблизно 1111 км.

Особливістю розробки є швидкість її створення. Компанія виконала проєкт лише за рік після отримання замовлення. Вартість програми розробки становила 5,45 млн євро.

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Підводний човен LUUUV має довжину сім метрів і може запускатися з більших субмарин

Новий апарат отримав модульну конструкцію. Його центральну частину можна подовжувати, якщо виникне потреба збільшити запас ходу або розширити експлуатаційні можливості.

У початковій конфігурації LUUUV має довжину сім метрів і важить 6,5 тонни. Усередині передбачений спеціальний відсік розміром 80 × 80 × 80 сантиметрів, у якому можна перевозити та запускати відповідні за габаритами об'єкти.

Попри автономність, розробники не позиціонують LUUUV як звичайний морський безпілотник. Апарат створили так, щоб після виконання завдання він повертався на базу, звідки розпочав місію.

Запускати його можна зі спеціальних порталів, інтегрованих у військову інфраструктуру, або з більших підводних човнів. Зокрема, Saab передбачила можливість використання LUUUV із субмарин класу A26, які нині будуються.

Це дозволяє великому підводному човну залишатися у відносно безпечному районі, тоді як компактний електричний апарат вирушатиме на розвідку або виконання інших завдань. Після завершення місії він повертатиметься до основної субмарини.

LUUUV може сканувати морське дно та виявляти міни й підводні кабелі

Однією з головних можливостей нового апарата є обстеження морського дна. Він здатний створювати тривимірні батиметричні карти та інтелектуально ідентифікувати різні об'єкти.

Зокрема, йдеться про підводні кабелі, міни, сторонні предмети та потенційних порушників. Для цього підводний човен обладнали кількома сонарними системами.

У носовій частині встановлений сонар для безпечної навігації. Також є пасивний бічний сонар, який дає змогу прослуховувати шуми від інших кораблів і підводних човнів без випромінювання власних звукових імпульсів.

Крім того, апарат має сонар-перехоплювач для ідентифікації сигналів, які випромінюють інші сонарні системи.

Для орієнтування під водою LUUUV використовує інерційну навігаційну систему, яка не залежить від GPS. На великій глибині супутникова навігація недоступна, а інерційна система дає змогу визначати місце перебування за напрямком руху та пройденою відстанню.

Вона також стійка до спроб глушіння. Система постійно оновлює розрахункове положення апарата, періодично виконуючи перекалібрування.

Електричний двигун забезпечує запас ходу до 1111 км

Рушійна система LUUUV повністю електрична. Основний електричний підрулюючий пристрій розташований у кормовій частині, а в носі встановлені менші поперечні підрулюючі пристрої для точного маневрування.

Saab поки не розкриває потужність головного двигуна та ємність акумуляторів. Водночас компанія заявляє про дальність автономного плавання у 600 морських миль, або приблизно 1111 км.

Швидкість апарата становить близько чотирьох вузлів – приблизно 7,4 км/год. Якщо він рухатиметься з такою швидкістю протягом усього маршруту, теоретичний час роботи акумуляторів становитиме близько 150 годин.

Водночас фактична тривалість місії залежатиме від її характеру. Під час завдань на коротших відстанях, коли апарат довше перебуває на певній позиції, показники автономності можуть відрізнятися.

Saab розглядає LUUUV як платформу для подальшого розширення можливостей

У компанії наголошують, що нинішня версія LUUUV є лише базовою платформою, можливості якої можна розширювати залежно від потреб.

Зокрема, конструкція дозволяє збільшувати довжину апарата, щоб отримати більший запас ходу або додаткові функції. Також інженери допускають оснащення підводного човна торпедами. У такому разі він зможе запускати їх ближче до цілі.

Розробка LUUUV стала ще одним проєктом Saab у сфері підводних технологій. Компанія має значний досвід обслуговування, ремонту та модернізації субмарин, а також будує великі підводні човни класу A26, відомі як клас "Блекінге".

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