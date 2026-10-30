США та Україна узгодили, хто представлятиме Європу на переговорах із Росією, - FT

РФ навряд буде готова до будь-яких серйозних переговорів до завершення зими, вважають експерти.

США та Україна розглядали E3 (Велику Британію, Францію та Німеччину) як групу, яка від Європи братиме участь у переговорах щодо закінчення війни. Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Водночас видання відзначає, що участь трьох країн Європи, які представлятимуть весь континент, створює ризик відштовхнути менші європейські країни. Попри це, зазначив один з дипломатів, спецпредставники Трампа Віткофф та Кушнер під час візиту до Києва узгодили те, що саме E3 стане представником Європи на переговорах. Хоч і наразі в самій Європі триває суперечка стосовно цього.

"Поки що ми намагатимемося дотримуватися формату "Е3". У певний момент, якщо мова йтиме про дуже серйозні переговори – а до цього ще далеко – щодо відносин України з ЄС та скасування санкцій, європейські інституції мають бути залучені. Ми маємо знайти спосіб це зробити", – наголосив дипломат.

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Видання цитує Олександра Габуєва, директора Центру "Карнегі Росія-Євразія" у Берліні, який заявив, що РФ навряд буде зацікавлена в будь-яких серйозних переговорах щодо припинення війни до кінця цієї зими. Оскільки Москва розраховує на те, що її кампанія масових ударів по тилах послабить переговорну позицію України.

"Однак європейці мають бути готові до того, що вікно можливостей відкриється, і це станеться тоді, коли Україна не буде в найкращій формі. Вони вже пропустили кілька таких моментів, коли Україна мала сильні важелі впливу і могла диктувати умови", – додав Габуєв.

Журналісти відзначають, що загалом у Європі зростає стурбованість тим, що вона не має представника на переговорах між РФ та Україною за участі США. Однак критика телефонної розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним демонструють дилему Європи щодо формату переговорів з Путіним.

"Росія хотіла б залучити європейців до політичного процесу, але таким чином, щоб вони не брали в ньому безпосередньої участі, а Трамп мав більше шансів тиснути на Європу, аби та підтримала його політику умиротворення Путіна", – зазначив Габуєв.

Мирні переговори: що відомо

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що РФ навряд допустить до мирних переговорів Європу, поки та не піде на вимоги Кремля. Серед них, зокрема, повернення НАТО до кордонів 1997 року, яке фактично може призвести до руйнування Альянсу.

Натомість The Guardian раніше відзначало, що Москва починає втомлюватися від непередбачуваності Трампа. На тлі цього, на думку видання, РФ може почати шукати переговірника серед країн Європи. Особливо, якщо вплив Трампа після проміжних виборів у США зменшиться.

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