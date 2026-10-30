В Іспанії стався вибух на заводі, що виробляє снаряди для України

Це вже другий інцидент за три тижні, пов'язаний із цим підприємством.

На півдні Іспанії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Серед працівників підприємства є поранені. Про це пише іспанське видання ABC.

Завод El Fargue розташований на околиці міста Гранада. Перші повідомлення про надзвичайну подію надійшли до служби порятунку 112 близько 9:00. Очевидці повідомляли про потужний вибух на території підприємства. Згодом з'ясувалося, що детонація сталася в зоні спалювання пороху.

Спочатку Національна поліція повідомляла про двох постраждалих із травмами слуху, тоді як профспілка UGT заявляла про трьох поранених. Пізніше служба 112 уточнила, що допомога знадобилася саме трьом людям. Усіх їх доправили до лікарні для медичного обстеження.

Відео дня

За інформацією ABC, вибух стався під час випробувань, які регулярно проводять на підприємстві. У профспілці наголосили, що місце проведення робіт було огороджене, а людей поблизу не було. Також повідомляється, що вибух не спричинив серйозних пошкоджень навколишніх житлових будинків.

На місце події прибули вибухотехніки Tedax та інші підрозділи поліції. Правоохоронці встановили два периметри безпеки. Дорога, що сполучає район із Гранадою та автомагістраллю A-92, залишилася відкритою. Водночас адміністрація підприємства вирішила припинити роботу заводу до кінця дня.

На підприємстві, яке належить словацькій компанії MSM Group, працюють приблизно 300 людей. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод розширив виробництво боєприпасів різних калібрів і компонентів для ракет, призначених, зокрема, для постачання Україні.

Як зазначає ABC, це вже другий інцидент за участю підприємства менш ніж за три тижні. 13 жовтня поблизу заводу перекинувся вантажівка з небезпечним вантажем – мінометними мінами. Тоді влада оголошувала режим попередньої готовності до надзвичайної ситуації та евакуювала кілька прилеглих будинків. Той випадок обійшовся без постраждалих.

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