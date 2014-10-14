«На виконання закону про люстрацію! Починаємо з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України!»

15 жовтня об 11:00 у Києві під стінами будинку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що знаходиться за адресою вулиця Механізаторів,9, відбудеться мітинг, організований ВГО «Народний Рух «Третя республіка» на виконання закону «Про очищення влади» з вимогою негайно провести люстрацію у ВККС.

Днями Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон «Про очищення влади». Відповідно до цього документу, мають бути звільнені чиновники, що «плідно» працювали під час режиму Януковича. Керівництво Вищої кваліфікаційної комісії судді як ніхто інший підпадає під норми цього закону, оскільки відоме тим, що активно займалося покриванням суддів-корупціонерів по всій державі. Пройшло вже майже вісім місяців після перемоги Майдану, але вони залишаються на своїх місцях.

Вони не тільки не покарали суддів, що судили активістів Майдану, але фактично продовжують захищають їх і зараз. Громадськість вимагає негайної люстрації керівництва ВККС й завтра звернеться до Міністра юстиції України Павла Петренка з закликом почати люстрацію саме з судової гілки влади.

Контакти організаторів: 050-193-33-33