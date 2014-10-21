«Люстрація судової гілки влади повинна початися з мажорів!»

22 жовтня 2014 року в 11:00 у Києві під стінами Київського апеляційного господарського суду, який знаходиться за адресою вулиця Шолуденка,1, відбудеться акція, організований ВГО «Народний Рух «Третя республіка» з вимогою проведення люстрації найбільш одіозних представників судової влади.

Організатори акції зазначають, що закон «Про відновлення довіри до судової системи», прийнятий Верховною Радою навесні цього року, був проігнорований владою. Тим не менш, очищення судової системи від ставлеників режиму Януковича, а також дітей представників епохи «покращення» - це життєва необхідність для України. Одним з найбільш яскравих прикладів непотизму часів Януковича стало призначення восени 2013 року сина багаторічного голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігоря Самсіна - Романа Самсіна на посаду судді Київського апеляційного господарського суду. Організатори не можуть збагнути, за які заслуги отримують суддівські пости відверті «мажори», і вимагають добровільної відставки даного персонажа.

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