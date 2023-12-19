Щороку найважливіші свята українці зустрічають у компанії "1+1 Україна". Цьогорічний різдвяно-новорічний період не стане виключенням, і глядачі матимуть змогу провести його у компанії улюблених ведучих та українських артистів. "1+1 Україна" покаже національні прем’єри художніх та анімаційних проєктів, особливі прямі ефіри та випуски історичних проєктів.

Більше новин на сайті: https://1plus1.ua/

Реальна історія. Стерта правда про Щедрик - 22 грудня о 21:45

Відео дня

Дослідник історії та автор проєкту Реальна історія Акім Галімов розповість про найвідомішу в світі різдвяну пісню Carol of the Bells, а насправді українську щедрівку "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича. Довгі десятиліття реальна історія "Щедрика" була засекречена. Світ міг би ніколи не дізнатися про неї, якби не лідер УНР Симон Петлюра. Як "Щедрик" став не просто різдвяною піснею, а символом боротьби українців за незалежність та політичним ходом Петлюри? І як через одну цю пісню в Європі дізналися хто такі українці, розкаже Акім Галімов в спеціальному випуску "Реальної історії".

Концерт "Жадан і собаки" - 22 грудня о 22:30

На "1+1 Україна" відбудеться прем’єра головного концерту року - виступу українського рок-гурту із Харкова - "Жадан і Собаки". Запальний колектив, створений українським письменником і фронтменом Сергієм Жаданом та гуртом "Собаки у космосі", презентує свій новий альбом "Радіопромінь". Вечір драйву та рок-н-ролу гарантовано. Із початку повномасштабного вторгнення гурт гастролює містами України та Європи, даючи благодійні концерти, проводячи аукціони та збираючи кошти на ЗСУ, і цей виступ не виняток.

Спеціальна гостя концерту - фантастична рок співачка Марта Липчей з піснею "Говори" - першою спільною робою з "Жадан і Собаки".

Спонсор трансляції -- "Перша приватна броварня".

"Сніданок. Перша зірка" - 24 грудня о 7:00-11:00

Зустріти ранок глядачі телеканалу "1+1 Україна" зможуть традиційно у компанії "Сніданку з 1+1". Особливий ефір буде присвячений історіям світлих людей, яких особливо видно у темні часи. Зустрічатиме глядачів вся велика родина "сніданківців": Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Олександр Попов та Ігор Циганик.

Подовжений прямий ефір прикрасить спеціальний музичний супровід - колядки та сучасні пісні поєднаються у єдиному ритмі. Улюблені ведучі зберуться за великим столом, готуватимуть 12 страв та розкажуть про справжні українські різдвяні традиції.

"Різдво з ТСН" - 24 грудня о 19:00

Вперше з початку повномасштабного вторгнення ведучі ТСН проведуть прямий ефір на телеканалі "1+1 Україна". Ефір із двох локацій - центра столиці та телеканалу 1+1 Україна - об’єднає ведучих Наталю Мосейчук, Марічку Падалко, Соломію Вітвіцьку та Святослава Гринчука та знакових гостей, чиї історії вразили українців 2023 року.

У ефірі розкриють таємницю довжиною у 400 років: журналісти розкажуть невідому історію стародавньої української колядки, яку наспівував сам Іван Франко. Хто із українських суперзірок заспіває її і як вона звучатиме - дивіться у прямому ефірі ТСН.

Також глядачі побачать історії врятованих дітей із Донеччини, фронтових кухарів та екіпажів поліції "Білий янгол", які привозять гуманітарку і забирають тих, хто таки наважився виїхати із пекла оточених міст. Гостем прямого ефіру стане військовослужбовець Максим Колесніков, чия світлина з яблуком під час повернення із полону вразила всю країну.

У цей час частинка команди ТСН буде підбивати підсумок тижня разом з Аллою Мазур в марафоні Єдині новини.

Прем’єра історичної драми "Щедрик" - 24 грудня о 17:30

Стрічка режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської стартувала в кіно в січні 2023 року й здобула неабиякий успіх серед глядачів. Це історія про три родини, які живуть під одним дахом на межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Ролі у стрічки виконали: зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко, Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Солодовник, Христина Ушицька, Йоанна Опозда, Андрій Мостренко. Спільне виробництво України (Ама Віжн) та Польщі (Stewpool), дистрибʼютор - FILM.UA Distribution.

"Різдво. Ти не один" - 24 грудня о 21:00

Цього Святвечора на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива святкова прем’єра проєкту "Різдво. Ти не один". Проєкт об’єднає героїв нового часу, артистів, ведучих, волонтерів, а разом з ними – усіх українців, аби разом зустріти Різдво. Знаковою локацією для зйомок стане національна святиня - Софійський собор. Проєкт занурить глядачів в українську історію та різдвяні традиції. Колядки та щедрівки зазвучать по-новому, відомі ж і найулюбленіші хіти наповняться різдвяними мотивами. Виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами, з відомими героями та гостями у камерній атмосфері.

У проєкті "Різдво. Ти не один" глядачі побачать виступи Jamala, VERKA SERDUCHKA, DOROFEEVA, Артема Пивоварова, Юлії Саніної та оркестру НАОНІ, MONATIK, KOLА, ROXOLANA, Макса Барських, KAZKA, Тоні Матвієнко та хору ім. Г. Верьовки, Jerry Heil, переможця "Голосу країни-13" PTASHKIN та оркестра Почесної варти окремого Президентського полку ім.Б. Хмельницького, Марти Липчей та гурту Жадан і Собаки, ONUKA, ADAM, Phil it та інші. Виступи артистів поєднаються із теплими розмовами у затишній атмосфері із ведучими "Сніданку з 1+1" Русланом Сенічкіним, Людмилою Барбір, Єгором Гордєєвим, Нелею Шовкопляс, Валентиною Хамайко із дітьми, Олександром Поповим, Катериною Осадчою, Юрієм Горбуновим із сином Іваном, ведучою ТСН Соломією Вітвіцькою та ведучим "Говорить вся країна" Олексієм Сухановим, Тімуром і Інною Мірошниченками із дітьми. Гостями ведучих стануть зірки студії "Квартал-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Великий, Віра Кекелія, Марта Адамчук, Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Аліна Блажкевич, а також Наталка Денисенко, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, волонтери та військові, легендарний український тенісист, а тепер військовий Сергій Стаховський, представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева та інші.

Проєкт "Різдво. Ти не один" має благодійну місію. У межах проєкту збиратимуться кошти на допомогу діткам-вихованцям "Школи супергероїв", які потребують належного обладнання та умов для навчання.

Також подивитись святковий проєкт можна на телеканалі ТЕТ. Знайти телеканали "1+1 Україна" та ТЕТ можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Сусідка - 30 грудня

Телевізійна прем’єра романтичної комедії із Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим. Затятий холостяк Петро побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць з жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з’являється Вероніка – елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки! Чи впорається мачо з викликами спільного життя? Режисерка - Наталя Пасеницька, авторка сценарію - Ірена Карпа. У стрічці також виконали ролі Jerry Heil та Анна Трінчер.

Новорічний"Вечірній Квартал" - 31 грудня о 19:00

31 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу". На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" в форматі єдиного концерту. На глядачів очікує злободенний гумор про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з піснями, які наразі супроводжують наше життя. На глядачів очікують музичні виступи MONATIK, Тіни Кароль, Наталі Могилевської , KOLA, Артема Пивоварова, Піанобой і ТНМК, гурту Антитіла, Павла Зіброва.

Попри усі події, гумористи підійматимуть настрій українцям, аби ще раз підкреслити, що ворогові нас не зламати. Адже сміємось – отже перемагаємо!

Всеукраїнська телепрем’єра "Мавки" - 1 січня о 20:00

1 січня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться всеукраїнська телепрем’єра найкасовішого українського анімаційного фільму за часів Незалежності "Мавка. Лісова пісня" виробництва студії Animagrad, FILM.UA Group. В Україні "Мавка" здобула безпрецедентний успіх, встановивши рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та кількістю проданих квитків за часів Незалежності. Також мультфільм став найуспішнішим анімаційним релізом в кінопрокаті України за усі часи, залишивши позаду всі голлівудські анімаційні хіти від Disney, Pixar, Illumination Entertainment тощо.

Проект створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів з української міфології. Цікавий факт, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" увійшла у топ-5 запитів в Google за 2023 рік. Герої анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" заговорили голосами топових українських зірок. Мавку озвучила актриса Наталка Денисенко. Рухи та пластику Берегині Лісу подарувала прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар. А співачка Христина Соловій виконала у мультфільмі дві Мавчині пісні. Також відомо, що озвучили героїв Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Юлія Саніна Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" та Сергій Притула. Артем Пивоваров.

Дивіться телеканал "1+1 Україна" на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ. З нагоди різдвяних та новорічних свят з 1 по 31 грудня 2023 року власні та партнерські телеканали 1+1 media будуть безкоштовно доступні до перегляду на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.