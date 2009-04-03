У Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський пр-т, 15, 2-й павільйон, вхід з боку м.Лівобережна) 8 квітня 2009 р. відкриється IX Спеціалізована виставка «Весілля. Сімейний вернісаж. Світ моди – 2009».

На виставці планується демонстрація найбільш цікавих пропозицій у сфері весільного бізнесу, нових тенденцій весільної й вечірньої моди та рівня розвитку весільної й святкової індустрії в цілому.

У ході виставки будуть підведені підсумки Конкурсу весільної фотографії. Метою конкурсу є сприяння розвитку культури та традицій фотозйомки весільних урочистостей, росту майстерності та творчого рівня весільних фотографів, створення єдиного професійного співтовариства. Експозиція робіт конкурсантів буде представлена у дні роботи виставки, і відвідувачі матимуть змогу проголосувати за краще фото та допомогти визначити переможця.

Вхід на виставку платний.