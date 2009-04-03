"Оболонь" вивела на ринок нові напої

Компанія “Оболонь”, один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, вивела на ринок два нових продукти – “BeerMix Energy” и «Hike energy». Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор з якості ЗАТ «Оболонь», віце-президент Української асоціації якості Валентина Микусевич.

За даними компанії, ринок енергетичних напоїв в Україні демонструє швидке зростання. У 2009 році компанія прогнозує ріст цього сегменту на 40-45% у натуральному вимірі.

Тому на початку квітня компанія «Оболонь» вивела на ринок інноваційний продукт – «BeerMix Energy» за смаком лісових ягід.

До складу нового продукту входить світле пиво, фруктовий сироп, кофеїн та вітаміни. У компанії додали, що «BeerMix Energy» - це абсолютно новий для ринку пивний мікс із властивостями енергетичного напою.

Крім того, компанія розширила лінійку ТМ «hike» особливим продуктом – безалкогольним енергетичним пивом «hike energy». Цей напій має такий самий смак, як і пиво «hike», але при цьому не містить алкоголю. Завдяки вмісту кофеїну та вітамінів «hike energy» має енергетичний ефект – бадьорить, додає сил та освіжає.

На думку компанії, у першу чергу цей продукт сподобається автомобілістам, які проводять багато часу за кермом.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.