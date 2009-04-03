Більше 80% "стільникових" в Україну завезені нелегально

Минулого року лише 16,5% поставлених на ринок України мобільних телефонів були ввезені в країну законно. Про це повідомили у прес-службі «Українського державного центру радіочастот» (УДЦР).

“У 2008 році обсяг ринку мобільних телефонів становив 7,9 млн. штук, а законно було ввезено 1,3 млн. телефонів, або 16,5% (телефони, на які були видані дозволи УГЦР – УНІАН). При цьому майже половина з них була законно ввезена протягом травня – липня 2008 року», - наголошується у повідомленні.