Український ринок косметики відчув вплив кризи

За січень-лютий цього року обсяги продажів на ринку косметики знизилися в натуральному вимірі на 5-10%, і на 5% збільшилися в грошовому вимірі.

Про це повідомила начальник відділу маркетингу косметичного підрозділу компанії «Хенкель Україна» Ніна ДОМБРОВСЬКА.

За її словами, за два перші місяці цього року ріст продажів на ринку косметики у натуральному вимірі не спостерігається. Натомість відзначається певне зниження споживання в натуральному вимірі, а в грошовому – через підвищення цін - наразі відбувається певне зростання. «За перші два місяці ринки, в яких ми оперуємо, у штуках скоротилися на 5-10%, і виросли в грошовому вимірі на 5%», - додала вона.

Разом з тим, на думку Н.ДОМБРОВСЬКОЇ, на сьогодні на ринку косметики в Україні і Росії спостерігається більш позитивна динаміка, порівняно з іншими європейськими країнами. Експерт пов`язує це з тим, що люди, у першу чергу, скорочують витрати на великі покупки, до яких косметична продукція не належить. До того ж, українці в цілому не схильні так економити, як європейці, вважає вона.

«Наші дослідження показують, що наш споживач налаштований витрачати гроші, поки вони у нього є. Коли гроші закінчуються, тоді починають серйозно економити», - додала експерт.

За даними Н.ДОМБРОВСЬКОЇ, за період кризи ціни на косметику в середньому виросли на 15-20%, що пояснюється зростанням курсу валют.

«Всі основні інгредієнти, які складають собівартість косметичної продукції, залежать від євро. Відносно курсу євро собівартість виросла на 50-60%. Не зважаючи на те, що виробники (в цілому по ринку - УНІАН) піднімають ціни, це далеко не компенсує курсову різницю і втрати, які ми несемо, у порівнянні з тим рівнем прибутковості, який у нас був рік тому», - повідомила вона.

У короткостроковій перспективі компанія «Хенкель», за словами Н.ДОМБРОВСЬКОЇ, не планує «серйозних» підвищень вартості продукції, а в середньостроковій - «буде змушена це робити, оскільки курсова різниця нікуди не подінеться».

За перший квартал цього року у преміальних і нішевих продуктах зниження продажів компанії досягло 30-40%. При цьому доступніші категорії продуктів показують ріст.

У зв`язку з тим, що преміальний сегмент ринку косметики значно знизився, компанія збільшує частку доступніших товарів у структурі продажів.

«Ми досить серйозно зараз оптимізуємо свій асортимент. Якісь продукти, які на сьогоднішній момент більше не є релевантними для цього ринку, ми виводимо з портфеля», - уточнила Н.ДОМБРОВСЬКА.

Довідка УНІАН. Компанія «Хенкель» працює у трьох основних напрямах – «Миючі засоби», «Косметика і засоби особистої гігієни» і «Клейові технології» (будівельні суміші, побутові, шпалерні і промислові клеї, засоби для обробки поверхонь).

У 2008 фінансовому році об`єм продажів компанії «Хенкель» склав 14,131 млрд. євро, скорегований операційний прибуток склав 1,460 млрд. євро. У компанії «Хенкель» працює більше 55 тис. співробітників у різних країнах світу.