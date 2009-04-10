У Києві тепло відключать 14 квітня

У Києві відключення споживачів від теплопостачання розпочнеться 14 квітня.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на в. о. голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

За його словами, наразі готується відповідне розпорядження КМДА. Рішення прийнято з урахунком сприятливих погодних умов та усталеного температурного режиму, додав він.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, у першу чергу від теплопостачання буде відключатися житловий фонд міста. Завершити відключення від теплопостачання у будинках планується до кінця наступного тижня. Лікувально-профілактичні заклади, школи та дитячі садки відключатимуться від теплопостачання згідно із заявками їх керівників.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня АЕК «Київенерго» повідомила ЗМІ, що надіслала лист до КМДА з пропозицією достроково завершити опалювальний сезон у зв`язку із стійкою теплою погодою. При цьому «Київенерго» заявило, що технічно готове до завершення опалювального сезону.

Довідка УНІАН. Достроково опалювальний сезон завершили тепловики Каховки (, Луганська, Вінниці, Запоріжжя, Тернополя, Житомира, Івано-Франківська.