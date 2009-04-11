Продаж залізничних квитків через Інтернет стає популярним

Можливістю придбати залізничні квитки через Інтернет у першій половині квітня скористалися майже 477 пасажирів.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Найбільшу популярність дана послуга набула серед пасажирів Південно-Західної залізниці: там у такий спосіб оформлено майже 200 проїзних документів. А загалом за цей період на сайт звернулися близько двох тисяч користувачів.

Паралельно з послугою оплати проїзду через Інтернет пасажири можуть забронювати квитки з подальшим викупом їх у залізничній касі упродовж двох діб.

Як відзначив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, упровадження продажу квитків через Інтернет є корисним нововведенням як для пасажирів, так і для залізниці. «Технічні можливості залізниць дають змогу в будь-який період року в будь-якому напрямку перевезти пасажирів. Питання лише у своєчасності отриманні заявки на перевезення. Якщо залізниці відзначають збільшення попиту, то ми можемо приєднати додаткову кількість вагонів, призначити додатковий поїзд», – відзначив він, кажучи про літні перевезення.

Довідка УНІАН. 30 березня 2009 року «Укрзалізниця» запровадила другий етап програми оформлення проїзних документів через Інтернет, коли пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду й послугу замовлення з подальшим оформленням квитка у касі.

На офіційному сайті «Укрзалізниці» можна отримати довідку про наявність вільних місць у поїздах, вартість проїзду й оформити замовлення. Оплатити замовлення можна платіжною карткою, після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, пред`явивши який він оформляє свій квиток у касі у будь-який день до відправлення свого потягу.

Через Інтернет можна замовляти квитки за повну вартість і дитячі. Безплатні й пільгові проїзні документи оформляються винятково в касах.