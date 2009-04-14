Мінімальні ціни на горілку з 1 липня можуть підвищитися

Асоціація українських виробників горілки «Укрводка» виступає за підвищення мінімальних цін на горілку до 17 грн. за 0,5 літра у зв`язку з підвищенням ставок акцизного збору на алкоголь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами директор асоціації «Укрводка» Іван ЖОЛНЕР.

За його словами, сьогодні ведуться розмови про перегляд розміру мінімальних цін на горілку.

«Укрводка» підтримує мінімальну ціну на рівні 14 грн. (за 0,5 літра – УНІАН), а при акцизі в 34 грн. – 17 грн.», - сказав І.ЖОЛНЕР.

За його словами, збільшення акцизу на алкоголь, яке заплановане на 1 липня, призведе до подорожчання продукції. «Якщо акциз на горілку підвищиться на 58%, то на пляшці горілки ціна зростає на три гривні», - сказав він, пояснивши, що після націнок дистрибуції й роздробу ціна пляшки горілки зросте в середньому на 6 грн.

На думку виробників, «мінімальні ціни – певний гарант, що легальні виробники на рівних із нелегальними, якщо не працює машина контролю».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ввів із 15 листопада 2008 р. мінімальні роздрібні й оптово-відпускні ціни на алкоголь українського виробництва.

Зокрема, мінімальна оптово-відпускна ціна на горілку й лікеро-горілчані вироби становить 58,33 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 70 грн. за 1 літр 100% спирту. Мінімальна оптово-відпускна ціна на коньяк 3 зірки становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн., на коньяк 4 зірки – мінімальна оптово-відпускна ціна – 116,67 грн., роздрібна – 140 грн., коньяк 5 зірок – оптово-відпускна ціна – 133,33 грн., роздрібна – 160 грн.

На інші спиртові дистиляти й спиртні напої – мінімальна оптово-відпускна ціна становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.