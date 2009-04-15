Уряд рекомендує підвищити вартість електроенергії у 3,5 раза

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ після засідання Кабміну у вівторок.

«Кабінет міністрів рекомендував НКРЕ підвищити тариф на електроенергію для населення, споживаючого понад 600 кВт/ч в місяць, в 3,5 раза», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

В той же час, в.о. міністра припустив, що збільшення тарифів на електроенергію, швидше за все, не торкнеться сімей, які споживають від 400 до 600 кВт/ч в місяць.

І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Кабмін рекомендував НКРЕ збільшити на 5% тариф на природний газ для сімей, споживаючих понад 2,5 тис. куб. метрів в рік, і на 10% - більше 6 тис. куб. метрів природного газу в рік.