Уряд рекомендує підвищити вартість електроенергії у 3,5 раза
09:15, 15 квітня 2009Права споживачів
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Кабінет міністрів України рекомендує Національній комісії з регулювання електроенергетики підвищити для населення тарифи на електроенергію і природний газ. Електроенергія для споживачів може здорожчати у 3,5 рази, природний газ – на 5-10%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ після засідання Кабміну у вівторок.
«Кабінет міністрів рекомендував НКРЕ підвищити тариф на електроенергію для населення, споживаючого понад 600 кВт/ч в місяць, в 3,5 раза», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.
В той же час, в.о. міністра припустив, що збільшення тарифів на електроенергію, швидше за все, не торкнеться сімей, які споживають від 400 до 600 кВт/ч в місяць.
І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Кабмін рекомендував НКРЕ збільшити на 5% тариф на природний газ для сімей, споживаючих понад 2,5 тис. куб. метрів в рік, і на 10% - більше 6 тис. куб. метрів природного газу в рік.
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