У Німеччині заборонили вирощування ГМО-кукурудзи

14 квітня міністерство сільського господарства Німеччини постановою наклало заборону на вирощування і продаж генно-модифікованої кукурудзи сорту MON 810. Про це заявила міністр захисту прав споживачів, продовольства і сільського господарства Ільзе АЙГНЕР, повідомляє інформаційне агентство EPD.

Вказаною постановою профільне міністерство заборонило вирощування, продаж генно-модифікованої кукурудзи сорту MON 810 і її насіння.

Рішення ухвалено на основі ряду експертиз, проведених в 2008 і 2009 роках у Люксембурзі, що доводять негативний вплив генно-модифікованої кукурудзи цього сорту на наземні і водні організми. Встановлено, що у результаті обробітку такої кукурудзи страждають багато видів комах, зокрема, метелики.

Разом з тим, повідомляється, що сорт MON 810 був спеціально виведений для боротьби з комахами-шкідниками. Ця рослина містить штучно доданий ген, який змушує кукурудзу виробляти речовину, що захищає її від личинок кукурудзяного метелика. Проте отрута, нешкідлива, як стверджують автори цього кукурудзяного сорту, для людини, виявився смертельною для багатьох видів комах.

За словами міністра, дане рішення стосується тільки генетично зміненої кукурудзи сорту MON 810 і не означає принципової заборони на застосування генної інженерії в аграрному секторі. Крім того, вона підкреслила, що це рішення не носить політичного характеру.

Контролювати виконання вказаної постанови будуть уряди федеральних земель Німеччини, заявила І.АЙГНЕР. Рішення уряду про заборону генетично модифікованої кукурудзи підтримали німецькі товариства з захисту навколишнього середовища, повідомляє інформаційне агентство Reuters.