Квартири в Києві за рік подешевшали вдвічі

За рік вартість квартир на вторинному ринку Києва упала практично у два рази. За даними Союзу фахівців нерухомості України, рекордне падіння цін відбулося у сегменті однокімнатних квартир, пише газета «ДЕЛО» (№ 60 від 14 квітня).

Якщо у І кварталі 2008 року квадратний метр в однокімнатних квартирах коштував 3333 долари, то в І кварталі 2009-го ціна знизилася до 1878 доларів. Ціни на двокімнатні квартири впали на 39%, трикімнатні — на 38%.

Головними причинами такого стрімкого обвалу цін ріелтори називають згортання іпотечного кредитування і знецінення гривні. Разом з тим, фахівці ринку нерухомості повні оптимізму. На їх думку, ціни на однокімнатні квартири досягли дна і вже зараз кількість операцій по них зросла. Повне “одужання” вітчизняного ринку нерухомості очікується до 2010 року, відразу після проведення президентських виборів.

За даними фахівців, сьогодні найбільшою популярністю у покупців користуються однокімнатні квартири. На думку фахівця компанії «Вогні Оболоні» Микити МАЙХРОВСЬКОГО, в першу чергу це пов`язано з відносною доступністю такого житла і тим, що зараз пропозиція у цьому сегменті перевищує попит у 10 разів і можна торгуватися.

Гендиректор Concorde Development Валерій КИРІЛКО також відзначив, що у всі часи великий попит мали однокімнатні квартири, а зараз, коли ціна знизилася і народ перейшов з іпотечного кредитування на 100%-ву передоплату, їм вигідніше купувати саме однокімнатні квартири. За його даними, у середньому зараз таке житло в Києві можна купити за 50 тис. дол. США.

Найбільше падіння попиту експерти відзначають на трикімнатні квартири. Такі об`єкти, розташовані, наприклад, в Дарницькому районі Києва, подешевшали за останні 12 місяців на 63%. Менше всього впали ціни в центрі столиці. Так, в Печерському районі, за квадратний метр сьогодні доведеться заплатити 4,45 тис. дол., тоді як минулого року та ж площа коштувала в середньому 5,71 тисячі (-22%).

Варто відзначити, що в елітному секторі нерухомості продажі зараз практично «заморожені». Як пояснив президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр РУБАНОВ, коли відбувся обвал цін стало невигідно продавати дорогі квартири за низькою вартістю. Тому такі операції на даний момент просто зупинені.

Учасники ринку вважають, що ціни на житлову нерухомість найближчим часом продовжать падіння. Хоча, як відзначають експерти, динаміка зниження значно сповільниться. За прогнозами А.РУБАНОВА, у ІІ кварталі 2009 року варто чекати падіння на 2% в місяць по кожному сегменту ринку.

Деякі аналітики упевнені, що стабілізація цін можлива вже на початку 2010 року. В той же час вони вважають, що при відновленні кредитування поновитися швидке зростання цін. Але це може відбутися лише через декілька років.