Спальні райони Києва можуть залишитися без кіно

Керівники київських комунальних кінотеатрів "Флоренція", "Братислава", "ім. Гагаріна", "ім. Шевченка", "Київська Русь", "Росія", "Лейпциг", "Ленінград" просять вищих посадових осіб держави та правоохоронних органів дати оцінку діям керівництва столичної влади щодо цих закладів.

Як зазначається у зверненні, трудові колективи кінотеатрів вкрай занепокоєні протиправними діями посадовців столиці, які "користуючись своїми посадами, задовольняють власні інтереси".

Зокрема, директор кінотеатру "Братислава" Марина ІВАНОВА розповіла, що 3 квітня увечері близько 30 невідомих осіб міцної статури з кийками увірвалися до приміщення кінотеатру, зламали замки на службових приміщеннях, викрали документацію, печатку, гроші, які призначалися на зарплату колективу, та оголосили, що всі співробітники звільнені. При цьому вона поскаржилася на дії правоохоронців, які не відреагували належним чином на цей інцидент, зокрема не встановили особи нападників. На цю ситуацію, за її словами, "ніяк не відреагувало" і київське міське управління культури.

У свою чергу директор кінотеатру "Ленінград" Віра ЗАХАРАШ заявила, що отримала повідомлення від столичних чиновників, у якому міститься прохання сповістити колектив про звільнення.

Такі дії київської влади директори кінотеатрів пов’язують зі спробою "забрати кінотеатр як земельну ділянку, будівлю" і після штучного банкрутства перепрофілювати його. Підтвердженням цієї тези, на їхню думку, є також те, що підприємство “Київкінофільм” було створене спеціально з метою ліквідації всіх київських комунальних кінотеатрів та передачі їх майна і приміщень на баланс цього новоствореного підприємства.