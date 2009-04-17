Понад 90% школярів в Україні пробували алкоголь

63% українських дітей у 15 років мають досвід паління, 91% - вживали алкоголь, а 14% - курили марихуану.

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це свідчать дані європейського опитування учнівської молоді «ESPAD», проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка за підтримки ЮНІСЕФ.

Міжнародне дослідження вже вчетверте проводиться в Україні. Результати порівняння невтішні – в Україні збільшується кількість дітей, які щотижня вживають алкоголь.

Це набуває масового характеру і перетворюється на стиль життя, зазначає голова правління інституту Ольга БАЛАКІРЄВА.

«Практично п’ята частина однолітків нам сказала, що їхні друзі щонайменше раз на тиждень напиваються. 22% дали таку відповідь. Виходить, що майже половина підлітків у вихідні пиячить», - зауважила О.БАЛАКІРЄВА.

Водночас за 14 років європейських досліджень вперше в Україні виявлена тенденція до зниження кількості тих дітей, які досить рано починають курити.

«Можна констатувати, що ті антитютюнові програми, які впроваджуються, вони впливають, але не так ефективно, як хотілося б. Зараз у нас курить щоденно кожен п’ятий з підлітків», - сказала О.БАЛАКІРЄВА.

Вона також зауважила, що наркотики українські діти стали вживати рідше, усвідомлюючи ризик від їхнього застосування. Соціологи та ЮНІСЕФ припускають, що вживання дітьми алкоголю, сигарет та психотропних речовин може незабаром позначитися на демографічній ситуації в Україні. Тому вони закликають владу вживати заходів для убезпечення дітей від шкідливих звичок.