В ЄС у 2008 році на 16% зросла кількість виявлених неякісних товарів

У 2008 році в ЄС було виявлено на 16% більше продуктів, небезпечних для здоров`я людини, у порівнянні з показниками 2007 р.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелена КУНЕВА, презентуючи доповідь про результати діяльності системи швидкого сповіщення ЄС про небезпечні продукти (RAPEX) за підсумками 2008 року.

У цілому кількість зареєстрованих назв продуктів збільшилася з 1605 у 2007 році до 1866 у 2008 році. Комісар пояснила це покращенням роботи системи нагляду за ринком.

За словами комісара ЄС, 59% виявленої неякісної продукції надходить з Китаю, 20% - з інших країн-членів ЄС, 10% - невідомого походження. Найбільше неякісної продукції було виявлено у Німеччині (205 назв продукції), Іспанії (163 назви), Словаччині (140 назв), Греції (132 назви) і Угорщині (129 назв). Таким чином, на ці 5 країн доводиться практично половина всієї кількості найменувань неякісної продукції, виявленої впродовж 2008 року.

“Думаю, кращий ступінь організації системи нагляду за ринком і вища культура споживачів дали такий результат (по виявленню неякісної продукції – УНІАН)”, - пояснила причини цього комісар ЄС.

За видами продукції найбільшу частину складають іграшки (498 видів), електричні прилади (169 видів), мотори для машин (160 видів).

Комісар також відзначила, що 2009 рік, враховуючи складну економічну ситуацію, буде дуже складним для забезпечення контролю безпеки продукції.

“Але ми знаємо, що довіра до ринків – це нова валюта економіки”, - відзначила комісар.

“Безпека – не розкіш”, - додала М.КУНЕВА, відзначивши, що Комісія продовжить стежити за якістю продукції.