6-11 травня у Львові проходить святкування Днів міста

7 травня. З 12.00 до 16.00 у парку ім. Костюка буде проведений міст спілкування.

О 15.00 год. у міському координаційно-методичний центрі «Галицьке юнацтво» почнеться Конкурс дитячої авторської поезії, пісні «Львове, моя княжа столице!».

8 травня. З 9.00 до 10.30 на площі біля «Монументу Слави» (вул. Стрийська) відбудеться відкриття міжнародного джип-фестивалю "CAR PARTY весна 2009".

З 12.00 год. у парку культури ім. Б.Хмельницького почнеться міст спілкування.

8-9 травня. З 10.00 до 21.00 години на площі біля «Музею Ідей» (вул. Валова) пройде Міжнародний ярмарок-фестини «Львів – столиця ремесел».

З 10.00 до 19.00 год. у дворику ЛНУ ім. Івана Франка (Університетська, 1) на подвір’ї перед Палацом мистецтв пройде Фестиваль креативу та інновацій у Львові.

З 15.00 до 20.00 год. у Львівській державній філармонії (музей народної архітектури та побуту) відбудеться Міжнародний фольклорний фестиваль «У колі друзів».

9 травня. З 12.00 до 13.00 год. на Проспекті Свободи, площі Міцкевича, проспекті Шевченка пройде Легкоатлетична естафета до Дня міста та у рамках благодійної акції «Почуйте всі!». Маршрут: 1 етап- старт- Театр опери та балету ім. С. Крушельницької - початок вул. Коперніка; 2 етап - початок вул. Коперніка – готель « Жорж»; 3 етап - готель « Жорж» - пам’ ятник М. Грушевського; 4 етап- пам’ ятник М. Грушевського- готель « Жорж»; 5 етап- готель « Жорж» - початок вул. П. Беринди; 6 етап - початок вул. П. Беринди - Театр опери та балету ім. С. Крушельницької.

З 15.00 до 20.00 год. на площі Ринок (східна сторона) буде проведена Виставка-ярмарок робіт неповносправних. З 13.00 год. тут же почнеться концерт етнічних товариств, а з 17.00 – концерт народних і авторських пісень та танців «Єдиний стовбур-перевтілення» (Чехія, Словаччина, Польща, Росія, Білорусь, Україна).

10 травня. З 11.00 до 18.00 год. на проспекті Шевченка пройде акція «Жива бібліотека».

З 11.00 до 17.00 год. на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка пройдуть змагання зі стрітболу серед дітей та юнаків з ЗОШ, ДЮСШ, (та інших спортивних та навчальних закладів).

З 14.00 до 20.00 год. у парку культури ім. Б. Хмельницького відбудеться виїзна зоологічна виставка, розігрування лотереї.

Тут же відбудуться змагання з хокею на роликах серед дітей 10-12 років.

З 13.00 до 14.00 год. на площі Галицькій, проспекті Свободи, площі Ринок буде проведений святковий парад до Дня міста Львова.

З 15.00 до 20.00 год. на Стадіоні Україна відбудеться Дружній футбольний матч між Національною збірною зірок української естради та ветеранами ФК "Карпати".

З 21.30 до 22.00 год. у парку культури ім. Б.Хмельницького пройде концертно-пінно-снігове шоу.

11 травня. З 18.30 до 22.00 год. на площі Міцкевича пройде концерт за участю львівських виконавців «Побачення зі Львовом».