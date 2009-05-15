Samsung випустив мобільник для пенсіонерів

На телефоні для людей похилого віку великі клавіші, шрифти, яскраві іконки та кнопка SOS на торці апарату.

Компанія Samsung представила мобільний телефон C3060R, розроблений спеціально для людей похилого віку.

Він виконаний у формі моноблоку і має максимально просте меню. Воно складається з п`яти пунктів, а всі іконки яскраві та чітко промальовані. "Меню Samsung C3060R зроблене максимально інтуїтивним", - йдеться у прес-релізі компанії.

Щоб людям з поганим зором було простіше працювати з апаратом, шрифти C3060R зробили більшими, ніж у звичайного мобільника. Клавіші телефону також були збільшені для комфортнішого набору номера, і цифри на них нанесені більшим шрифтом.

Діагональ екрану Samsung C3060R складає 2,2 дюйма.

На торці апарату є червона кнопка SOS. На цей виклик користувач може встановити до п`яти екстрених номерів. При короткому натисненні на кнопку, на екран виводяться всі екстрені номери для вибору потрібного.

Телефон має і звичайні функції, такі як 1,3 Мп фотокамера, FM-радіо, WAP-браузер, підтримка JAVA додатків.

В Росії Samsung C3060R з`явиться у червні поточного року. Він коштуватиме близько шести тисяч рублів (приблизно 200 доларів).

ТСН