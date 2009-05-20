Найдорожчий Ferrari у світі продали з аукціону (фото)

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Автомобіль Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року випуску був проданий 18 травня на аукціоні, організованому аукціонним будинком RM Auctions, який відбувся в італійському місті Моранелла за 9 мільйонів євро (12,2 мільйона доларів). Офіційно повідомлення про це зроблене RM Auctions.

Число "250", вказане у назві марки автомобіля, позначає, як це прийнято у компанії Ferrari, об`єм в кубічних сантиметрах одного з циліндрів.

Всього було побудовано 22 Ferrari 250 Testa Rossa в 1957-58 роках. Виступаючи на змаганнях до 1961 року, ці гоночні автомобілі перемогли в 10 з 19 міжнародних чемпіонатів, в яких брали участь.

Ferrari 250 Testa Rossa має 12-циліндровий трилітровий V-образный двигун потужністю триста кінських сил. Він оснащений шістьма карбюраторами, зв`язаними єдиним приводом. Вага автомобіля складає порядка 800 кг, а його максимальна швидкість досягає 270 кілометрів в годину.

Сума в 9 мільйонів євро, яку заплатили за легендарний 250 Testa Rossa, робить його найдорожчим в світі автомобілем, проданим коли-небудь на аукціоні.

ТСН