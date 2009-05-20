Австрійський бізнесмен розіграє свій дім у лотерею

Австрійський підприємець вирішив розіграти в лотерею свій розкішний будинок вартістю 1,6 мільйони євро.

На вторговані гроші бізнесмен планує профінансувати видачу мікрокредитів у країнах третього світу.

Про це повідомляє щоденне австрійське видання Der Standard.

За даними журналістів, будинок 47-річного Карла Рабедера розташований в області Тироль, в східній частині Альп. Загальна площа особняка складає понад 300 квадратних метрів; там є сауна і басейн.

Для лотереї, в яку розігруватиметься власність бізнесмена, надруковано 21999 квитків вартістю по 99 євро кожен.

Вторговані гроші Рабедер має намір інвестувати в створену ним некомерційну організацію MyMicroCredit. Жителям яких саме країн допомагатиме австрієць, не уточнюється.

Пояснюючи своє рішення, бізнесмен розповів, що більш не вважає багатство заставою щастя і хоче почати нове життя, переїхавши з розкішного будинку в скромну орендовану квартиру.

Рабедер, який здобув статок, займаючись дизайном інтер`єрів, продав свій бізнес в 2004 році.

Підприємець став не першим австрійцем, що вирішив розіграти свій будинок в лотерею: так чинять люди, що не зуміли продати свій будинок за бажану ціну традиційним способом.

ТСН