«Коктебель» розширює площі виноградників

Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» (ТМ «Коктебель») продовжує розширення площ власних виноградників. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У 2009 році ЗМВК «Коктебель» заклав нових виноградників на 125 га площ. При посадці виноградників були використані саджанці традиційних сортів: Мускат Янтарний, Кокур білий, Каберне, Мерло, Шардоне і Піно чорний.

На сьогоднішній день загальна площа виноградників заводу становить 2,200 тис. га. На виноградних плантаціях вирощується 23 сорти винограду. Основні сорти, яким віддають перевагу коктебельскі винарі: Аліготе, Ркацителі, Шабо, Каберне, Піно чорний, Карабурну, Мускат Гамбурзький і Кокур.

У найближчі декілька років підприємство планує закласти ще нових виноградників на площі близько 500 га.

У компанії нагадали, що в 2008 році завод «Коктебель» зібрав близько 8 тис. тонн винограду, що на 11% більше, ніж у 2007 році, коли було зібрано 7,2 тис. тонн винограду.

Довідка УНІАН. Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» – виробник коньяків, молодих і марочних (старих і колекційних) вин, що має повний цикл виробництва. Завод має 2,2 тис. га виноградників.

На території ЗАТ «ЗМВК «Коктебель» знаходиться найбільший у Європі мадерний майданчик і енотека (колекція вин).

Підприємство входить до групи компаній «Союз-Віктан».