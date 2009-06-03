"Севастопольстандартметрологія" забракувало 30% перевіреної продукції

Протягом травня ц. р. експерти державного нагляду ДП “Севастопольстандартметрологія” перевірили продукції на загальну суму 1 млн. 375 тис. грн. на стадіях виробництва, зберігання та оптової реалізації. Забраковано було близько 30% перевіреної продукції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

Під час проведення у травні семи планових та однієї позапланової перевірки порушення вимог нормативної документації встановлено на кожному з перевірених підприємств. Перевірялась такі види продукції: м’ясо заморожене, напівфабрикати заморожені, вироби кондитерські та макаронні, борошно, виноматеріали, вода питна, спецодяг, бетонні суміші та ін.

За результатами державного нагляду підприємствам видано приписи про усунення порушень. Крім того, видано 14 приписів про заборону реалізації перевірених партій продукції шести підприємств на загальну суму 338 тис. грн. Семи підприємствам видано 13 приписів про заборону випуску та реалізації продукції. Складено дев’ять постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму понад 10 тис. грн. до шести підприємств за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації. Крім того, складено чотири протоколи про адміністративну відповідальність посадових осіб на загальну суму 1,6 тис. грн.