Мережа супермаркетів Ощадбанку стане третьою в Росії

Ощадбанк, його 100-процентна «дочка» ООО «Ощадбанк Капітал» і фонд Bacarella Holdings Corporation, що належить міноритарному акціонерові і екс-президентові АФК «Система» Євгенію Новицькому, домовилися про придбання у кіпрської Sarnatus Trading Ltd. контрольного пакету акцій роздрібної мережі «Мосмарт».

У повідомленні Ощадбанку говориться, що в рамках операції Ощадбанк реструктурує заборгованість «Мосмарта» і надасть мережі додаткове фінансування.

Борг «Мосмарта» перед Ощадбанком оцінювався у 3,6 млрд рублів.

Гендиректором ГК «Мосмарт» призначений Віталій Подільський, який продовж декількох років займав пост головного фінансового директора X5 Retail Group. Останні декілька місяців він був першим віце-президентом «Євромережі». Колишній гендиректор «Мосмарта» Семен Слуцький став заступником голови компанії.

За словами президента Ощадбанку Германа Грефа, «досягнута угода дозволить ГК «Мосмарт» в найкоротші терміни повністю відновити свою операційну діяльність і продовжити програму розвитку. Для Ощадбанку це означає не тільки повернення виданих раніше кредитів, збереження 4 тисяч робочих місць компанії і тисяч робочих місць її партнерів, а й розвиток одного з найбільших підприємств роздрібної торгівлі».

Це не перша торгова нерухомість, вилучена Ощадбанком за борги. В кінці 2008 року за борг в 2 млрд рублів банк відібрав 250 тисяч кв. м магазинів у сибірського ретейлера «Алпі». У березні поточного року південно-західний філіал Ощадбанку вилучив 12 магазинів продуктової мережі «Моє місто» таганрогской компанії «Торгсервіс». Борг компанії перед Ощадбанком складав 1 млрд. рублів.

У числі проблемних боржників також значиться мережа «Матриця» (1 млрд рублів).

Борг «Мосмарта» перед Ощадбанком оцінювався в 3,6 млрд рублів.

У ЗАО «Мосмарт» входить 25 магазинів «Мосмарт» і «Мосмарт-експрес». Виручка мережі в 2007 році — 748 млн. доларів. Площа магазинів — близько 200 тисяч кв.м.

BFM.ru