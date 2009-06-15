Спиртзаводи Вінницької області скоротили виробництво

Вінниця. У січні-травні 2009 року спиртні заводи Вінницької області виробили 1,461 тис. дав спирту, що на 16,8%, або 0,295 млн. дав, менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Василь ЧЕРНИЙ.

За його словами, причиною скорочення виробництва став дефіциту сировини і оборотних коштів.

Зокрема, у травні т.г. підприємства області збільшили виробництво спирту на 71,54%, або на 181 тис. дав, порівняно з квітнем 2009 року – до 433,9 тис. дав. Проти травня минулого року виробництво спирту збільшилося на 24,36%, або 85 тис. дав.

Крім того, у травні поточного року відновили виробництво п`ять спиртзаводів, а з початку року не виробляють спирт два спиртзавода.

Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні 2009 року спиртні заводи Вінницької області виробили 1,027 тис. дав спирту, що на 30%, або 0,436 млн. дав, менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Довідка. Державне об`єднання "Поділляспирт" об`єднує 14 державних спиртних заводів Вінницької області.

"Поділляспирт" входить до складу державного концерну спиртної і лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт".