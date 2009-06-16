"Metro-Україна" побудує супермаркет у Севастополі

Компанія "Metro Cash&Carry-Украина", що є підрозділом Metro Group (Німеччина), має намір побудувати центр оптової торгівлі у Севастополі. Про це повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир Казарін.

Будівництво центру планується почати восени в Заміській балці у Севастополі.

Як повідомив Казарін, будівництво супермаркету мало початися ще у січні цього року, але через кризу компанія перенесла терміни на жовтень.

Компанія також має намір вкласти 1 млн. доларів у впорядкування прилеглої території, зокрема в будівництво стадіону "Тавріка", який знаходитиметься неподалік від супермаркету.

"Цей проект запропонувала німецька сторона, і він підтримується посольством Німеччини. У нього буде вкладено сотні мільйонів доларів, це робочі місця для севастопольців. Мільйон доларів "Метро" повинні вкласти в облаштування Заміської балки і мільйон доларів у цей самий стадіон", - розповів Казарін.